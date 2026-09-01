Новый детский сад открыли в микрорайоне Алексеевская Роща в Балашихе

В микрорайоне Алексеевская роща в Балашихе 1 сентября открылось дошкольное отделение «Сказка» школы № 26. Учреждение рассчитано на 250 мест и включает десять групп, в том числе для детей с речевыми нарушениями.

Трехэтажное здание площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров включает пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, помещения для кружковых занятий и прачечную. Для всестороннего развития воспитанников оборудованы музыкальный и физкультурный залы. На территории созданы спортивные площадки и детские игровые зоны с современным оборудованием.

«Это большое событие для микрорайона Алексеевская роща. Больше всего ждали открытия детского сада, конечно, родители и сотрудники, чтобы уже приступить к работе. В саду в полном объеме будет реализована образовательная программа дошкольного образования — ребята будут посещать музыкальные и спортивные занятия», — рассказала директор школы № 26 Анна Лифенко.

В первый день нового учебного года сад работает по сокращенному режиму — дети будут находиться до обеда, одна группа занимается в полном режиме.

«В этот детский сад сегодня пошла моя дочь. Утром встали рано, оделись уже как школьники. У нас такая репетиция сегодня была. Ева с удовольствием бежала в новый сад, говорила, что наконец-то открылся мой сад. Она видела, как он строился, и ей очень приятно будет в нем заниматься. Мы очень рады, что теперь будем учиться рядом с домом», — поделилась мама одной из воспитанниц Анастасия Лахтина.