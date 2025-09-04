Новый детский сад открыли на Молодежной улице в Раменском

Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о.

Детский сад «Умка» официально встретил первых воспитанников. Право торжественно перерезать красную ленту предоставили главе округа Эдуарду Малышеву, главному инженеру строительной компании Риму Сабирову и дошколятам.

Символический ключ от дошкольного отделения заведующей Виолетте Галичевой передал сам сказочный герой — белый медвежонок Умка. Его изображения здесь повсюду — именно Умка станет проводником для ребят в мир знаний.

Трехэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров возвели всего за семь месяцев.  Здесь есть все для комфорта и развития. Светлые и просторные помещения укомплектованы современным оборудованием, имеются просторные музыкальный и спортивный залы и даже интерактивные песочницы

Воспитатели с первых минут включали ребят в активности: проводили спортивные занятия, устраивали развивающие мастер-классы. И планов у педагогов много. «Планируем открытие дополнительных кружков. Это детский фитнесс, бальные танцы, шахматы, также в перспективе рассматриваем английский язык, математические направления. Наша работа делается для детей в первую очередь», — рассказала Виолетта Галичева.

"Умка" станет вторым домом для 225 ребят. Открытие детского сада было долгожданным для всех жителей микрорайона.

«Этот важный социально-значимый объект построен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Данный микрорайон крайне нуждался в строительстве нового детского сада, ввиду того что тут большая очередность. Теперь все наши родители и детишки будут довольны», — отметил глава муниципалитета Эдуард Малышев.

В целом Раменский округ серьезно подготовился к началу нового учебного года. Была проведена масштабная работа. Выполнен текущий и косметический ремонт 130 образовательных объектов.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте