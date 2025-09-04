Новый детский сад открыли на Молодежной улице в Раменском

Символический ключ от дошкольного отделения заведующей Виолетте Галичевой передал сам сказочный герой — белый медвежонок Умка. Его изображения здесь повсюду — именно Умка станет проводником для ребят в мир знаний.

Трехэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров возвели всего за семь месяцев. Здесь есть все для комфорта и развития. Светлые и просторные помещения укомплектованы современным оборудованием, имеются просторные музыкальный и спортивный залы и даже интерактивные песочницы