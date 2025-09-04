Новый детский сад открыли на Молодежной улице в Раменском
Детский сад «Умка» официально встретил первых воспитанников. Право торжественно перерезать красную ленту предоставили главе округа Эдуарду Малышеву, главному инженеру строительной компании Риму Сабирову и дошколятам.
Символический ключ от дошкольного отделения заведующей Виолетте Галичевой передал сам сказочный герой — белый медвежонок Умка. Его изображения здесь повсюду — именно Умка станет проводником для ребят в мир знаний.
Трехэтажное здание площадью более 3 тысяч квадратных метров возвели всего за семь месяцев. Здесь есть все для комфорта и развития. Светлые и просторные помещения укомплектованы современным оборудованием, имеются просторные музыкальный и спортивный залы и даже интерактивные песочницы
Воспитатели с первых минут включали ребят в активности: проводили спортивные занятия, устраивали развивающие мастер-классы. И планов у педагогов много. «Планируем открытие дополнительных кружков. Это детский фитнесс, бальные танцы, шахматы, также в перспективе рассматриваем английский язык, математические направления. Наша работа делается для детей в первую очередь», — рассказала Виолетта Галичева.
"Умка" станет вторым домом для 225 ребят. Открытие детского сада было долгожданным для всех жителей микрорайона.
«Этот важный социально-значимый объект построен по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Данный микрорайон крайне нуждался в строительстве нового детского сада, ввиду того что тут большая очередность. Теперь все наши родители и детишки будут довольны», — отметил глава муниципалитета Эдуард Малышев.
В целом Раменский округ серьезно подготовился к началу нового учебного года. Была проведена масштабная работа. Выполнен текущий и косметический ремонт 130 образовательных объектов.