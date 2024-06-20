Новый детский сад откроют в ЖК «Самоцветы мира» в Реутове к осени

В Реутове к открытию готовится новый детский сад в жилом комплексе «Самоцветы мира». Готовность дошкольного учреждения достигает 65%. Его откроют осенью.

Детский сад, как и сам жилой комплекс, возводит градообразующее предприятие «НПО машиностроения». Сейчас ведется отделка помещений, завозится оборудование. К 15 июля все должны закончить, а в октябре в группы придут первые воспитанники.

Новое учреждение войдет в образовательный комплекс детского сада «Светлячок». Здесь будет четыре группы: ясельная, две младших и старшая подготовительная. В здании появится все необходимое: медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы, кабинет дополнительного образования, а также кабинет психолога. Прилегающую территорию благоустроят. Для каждой группы установят свою игровую площадку.

«Будет чуть больше 100 детишек. Современный детский сад построен на первом этаж жилого дома. Он отвечает всем требованиям и со своей прогулочной территорией», — рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.