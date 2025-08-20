Новый детский сад откроют в ЖК «Пятницкие Луга» в Химках 1 сентября

В жилом комплексе «Пятницкие Луга» в Химках 1 сентября откроют современный детский сад. Группа «Самолет» завершает финальные приготовления.

Детский сад станет первым дошкольным учреждением на территории жилого комплекса. Его открытие создаст 84 новых рабочих места для квалифицированных педагогов, а также для административного и технического персонала.

Просторное трехэтажное здание площадью 4,4 тысячи квадратных метров рассчитано на 14 групп. У каждой из них будут отдельные помещения для сна, игр и приема пищи.

Внутреннее пространство сада продумано для всестороннего развития ребенка. Для общих мероприятий, музыкальных и кинопоказов оборудован большой зал с проектором.

Активные игры и занятия физкультурой будут проходить в специальном спортивном зале, оснащенном гимнастической стенкой, горкой и тренажерами. Отдельное помещение предусмотрено и для проведения кружков.

Во всех помещениях установили новую мебель и современный инвентарь.

Архитекторы уделили особое внимание созданию безбарьерной среды, спроектировав вход на уровне земли. Внутри здания предусмотрены специализированные санузлы, лифт и широкие коридоры.

Не менее тщательно благоустроили и прилегающую территорию: специалисты провели озеленение, проложили пешеходные дорожки и установили освещение. Для каждой группы обустроили индивидуальную игровую площадку с безопасным деревянным оборудованием и защитным теневым навесом. Дополняют инфраструктуру две современные спортивные площадки для занятий на свежем воздухе.

Жилой комплекс «Пятницкие Луга» возводят на северо-западе Московской области. В шаговой доступности находятся Митинский лесопарк, Захарьинская пойма и усадьба Середниково.

В перспективе на территории ЖК построят еще три детских сада на 1200 мест в сумме, две школы для 1100 и 1350 учеников, поликлинику, а также паркинги и торговый центр.