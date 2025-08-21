Новый детский сад откроют в ЖК «Лесобережный» в Красногорске в сентябре

Детский сад построили в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске. Он рассчитан на 315 воспитанников и заработает в сентябре.

Как рассказали в областном стройнадзое, здание уже получило заключение о соответствии проектной документации. В детский сад будут ходить ребята в возрасте от трех до семи лет. Группы будут рассчитаны на 25 человек.

Учреждение начали строить в феврале 2022 года. Площадь здания превысила четыре тысячи квадратных метров. В нем обустроили групповые ячейки с раздевалками, санузлами, спальнями и зонами для приема пищи.

В детском саду будет работать медицинский блок с процедурной и изолятором, спортивный и музыкальный залы. Для безопасности ребят в здании создали отдельное помещение охраны с диспетчерским пультом.

Здание сделали доступным для инвалидов.