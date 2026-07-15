Новый детский сад откроют в микрорайоне Салтыковка в Балашихе

Дошкольное учреждение будет располагаться по адресу: Разинское шоссе, дом № 31. Сейчас на этом месте стоит старый детский сад, который подлежит демонтажу.

На данный момент осуществляется подготовка к сносу прежнего строения. Специалистами проводится экспертное обследование здания, а также оформление необходимой документации, в том числе снятие существующего дошкольного учреждения с баланса муниципалитета.

Возведение на этом месте нового детского сада предусмотрено государственной программой Московской области. Бюджет на строительство выделен по постановлению регионального правительства.

Сроки реализации проекта — 2027–2029 годы. Новое дошкольное учреждение будет оснащено в соответствии со всеми современными стандартами. После введения объекта в эксплуатацию его сможет посещать 125 юных жителей округа.