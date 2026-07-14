Новый детский сад откроют в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе

Просторный, яркий и современный детский сад строят в жилом квартале «Новоград Павлино». Остались считаные месяцы до того, как дошкольное образовательное учреждение откроет двери для 205 детей.

Заместитель директора СОШ № 12 Екатерина Суханова рассказала, что в детском саду будет девять групп: две раннего возраста, две младшего и одна подготовительная. В здании также расположатся спортивный и музыкальный залы, помещения для дополнительного образования — все, что нужно для всестороннего развития детей.

Объект готов на 81%. Среди выполненных задач: кладка стен, остекление, организация кровли и фасада. Оценить ход работ приехали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

«Этот детский сад мы планируем завершить в октябре», — сказал Игорь Брынцалов.

На объекте активно ведутся отделочные работы, благоустройство территории и организация инженерных систем.

«Микрорайон Новоград Павлино — один из последних, где у нас еще остается очередность в учреждения дошкольного образования, и, безусловно, строительство детских садов здесь имеет особое значение», — отметил Сергей Юров.