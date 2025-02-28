Новый детский сад откроют в микрорайоне Истомкино в Ногинске

Строительные работы длились около года, и теперь дошкольное учреждение на 170 мест полностью готово принять своих первых воспитанников. В ближайшее время планируется зачисление первых двух групп малышей в возрасте от полутора до трех лет. Полностью садик заработает к сентябрю, когда он примет девять групп. Директор Центра образования № 8 Марина Коробицына провела для Марка Черемисова экскурсию по новым помещениям, где созданы все необходимые условия для развития детей.



В учреждении имеются музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительного обучения, а также современные пространства для работы логопеда и психолога. Удобный пищеблок и два лифта обеспечивают комфорт, а на территории созданы игровые комплексы, прогулочные площадки с навесами и спортивная зона. Видеонаблюдение гарантирует безопасность маленьких воспитанников. Депутат выразил уверенность, что новое дошкольное учреждение станет важным местом, где дети будут расти и развиваться, получая все необходимое для полноценного и счастливого детства.