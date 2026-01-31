Новый детский сад откроют в Домодедове

В Домодедово в жилом комплексе «Прибрежный парк» готовится к открытию новый детский сад «Волна» на 150 мест. Глава городского округа Евгения Хрусталева осмотрела объект, поставленный на кадастровый учет, и обсудила с застройщиком сроки его ввода в эксплуатацию.

С учетом графика поставок оборудования открытие учреждения запланировано на март. Детский сад, общая площадь которого составляет около 2,5 тысячи квадратных метров, рассчитан на шесть групп для детей от полутора до семи лет. В здании предусмотрены современные помещения: просторный физкультурный зал, кабинеты для развивающих занятий и кружков, а также музыкальный зал.

Для организации активного досуга и прогулок на прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами и отдельная спортивная площадка для занятий физкультурой на свежем воздухе. Новый социальный объект станет важным инфраструктурным дополнением для молодых семей микрорайона «Прибрежный парк».