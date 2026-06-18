Новый детский сад откроют в деревне Рыбаки Дмитровского округа

В жилом комплексе «Зеленый город» в деревне Рыбаки продолжается развитие социальной инфраструктуры. Готовность детского сада достигла 80 процентов, а рядом с ним в дальнейшем появится школа на 400 мест.

В деревне Рыбаки продолжается реализация проекта жилого комплекса «Зеленый город». Территория, которая ранее была предназначена для малоэтажной застройки, сегодня активно развивается как современный жилой квартал. Уже введены в эксплуатацию два многоквартирных дома, продолжается заселение жителей и строительство новых корпусов.

Ход работ на социальных объектах оценил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов. Во время визита представители застройщика рассказали о текущем этапе строительства и дальнейших планах по развитию территории.

Согласно проекту, в составе жилого комплекса появятся десять многоквартирных домов общей площадью свыше 151 тысячи квадратных метров и 267 индивидуальных жилых домов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Для будущих жителей уже созданы основные инженерные системы. На территории работают сети водоснабжения и водоотведения, водозаборный узел, канализационная насосная станция, очистные сооружения и котельная.

Одним из ключевых объектов остается детский сад. Трехэтажное здание с подвалом находится на завершающем этапе строительства. Сейчас специалисты заканчивают монтаж инженерных и слаботочных систем, выполняют чистовую отделку помещений и готовят объект к оснащению мебелью и оборудованием.

Изначально детский сад был рассчитан на 138 воспитанников. После обращения окружного управления образования проект скорректировали и предусмотрели дополнительную пристройку. Благодаря этому вместимость учреждения увеличилась. В здании разместят компьютерный класс, актовый зал, спортивный зал, музыкальный и гимнастический залы. Для организации питания предусмотрен собственный пищеблок полного цикла. Оборудование для него уже закупается, поставку планируют завершить до конца июня.

«Планируем завершить основные строительные работы до 10 августа, после чего приступить к процедуре ввода объекта в эксплуатацию», — сообщили представители застройщика.

Одновременно с завершением строительства специалисты займутся благоустройством прилегающей территории. Рядом с детским садом появятся прогулочные площадки, игровые комплексы и элементы малых архитектурных форм.

Следующим этапом станет строительство общеобразовательной школы. Учебное заведение рассчитано на 400 учеников. Проект также предусматривает стадион и беговые дорожки.

«Планируем начать строительство школы одновременно с возведением основного массива многоквартирных домов, чтобы объекты были введены в эксплуатацию синхронно. Это позволит жителям не задумываться о том, где будут учиться дети: школа будет в шаговой доступности», — рассказал коммерческий директор ООО «Концепт Иммо Девелопмент» Николай Миньков.

Во время рабочей поездки Михаил Шувалов посетил и котельную жилого комплекса. Объект оснащен шестью современными газовыми котлами и автоматизированной системой управления. Программное обеспечение позволяет передавать данные в диспетчерскую службу и дистанционно контролировать большинство процессов.

Глава округа обратил внимание на благоустройство прилегающей территории. Он рекомендовал использовать для ограждений и контейнерных площадок современные материалы из переработанного пластика вместо гофролиста.

«Эта часть округа активно развивается. Застройщик не только возводит жилье, но и заранее формирует социальную инфраструктуру. После ввода детского сада и школы жители Рыбаков и соседних населенных пунктов получат дополнительные места в образовательных учреждениях, а нагрузка на действующие объекты снизится», — отметил Михаил Шувалов.