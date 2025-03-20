Новый детский сад откроют в Балашихе в 2026 году

Активно продолжается строительство нового детского сада на 255 мест в микрорайоне Авиаторов. Общая площадь будущего учреждения составит около четырех тысяч квадратных метров, оно будет рассчитано на 11 групп для детей от двух до семи лет.

На данный момент работы идут с опережением графика. Завершены этапы возведения монолитного железобетонного каркаса здания, а также устройства внутренних стен и перегородок. В настоящее время строители приступили к монтажу кровли, заказу лифтового оборудования и прокладке инженерных коммуникаций.

На строительной площадке ежедневно трудятся около 25 специалистов, и их количество будет увеличиваться по мере продвижения работ. В середине апреля к процессу присоединятся отделочники.

Инженерные сети уже заведены на объект, все наружные системы подключены. С мая по август планируется внутриплощадочная разводка инженерных систем, а осенью начнется благоустройство территории. Ожидается, что детский сад откроет свои двери для воспитанников в первом квартале 2026 года. Он будет оснащен современным оборудованием и мебелью, а благоустройство прилегающей территории начнется после завершения строительных работ.

С вводом объекта в эксплуатацию планируется создать около 50 новых рабочих мест для местных жителей.