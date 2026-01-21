Новый детский сад «Олимпийский островок» открыли в Химках

Учреждение на 300 мест заработало в жилом комплексе «Квартал Ивакино». Оно станет частью образовательного комплекса школы номер 30.

Церемония открытия прошла 20 января в жилом комплексе «Квартал Ивакино», а временно исполняющая полномочия главы округа Инна Федотова поздравила педагогов и родителей.

Площадь здания превышает 4 тысячи квадратных метров. В нем оборудованы 12 групповых кабинетов с раздевалками, спальнями и игровыми зонами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты для кружков, медицинский блок и пищеблок полного цикла. На улице обустроили прогулочные площадки для каждой группы и две спортивные зоны.

«Квартал Ивакино активно застраивается, поэтому вопрос со стройкой образовательных учреждений стоит остро. Застройщик планирует возвести еще две школы и три детсада. Будем продолжать контролировать все этапы возведения», — отметила депутат Химок, директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Новый детский сад рассчитан на 300 воспитанников и стал частью образовательного комплекса школы номер 30. Первая школа на 1100 мест в квартале уже строится, ее планируют сдать во втором квартале 2027 года.