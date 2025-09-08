Новый детский сад на улице Неделина в Щелкове достроят в 2025 году

Новый детский сад построят на улице Неделина в Щелкове. Он рассчитан на 240 мест. На территории уже началось благоустройство, а открыть учреждение планируют в этом году.

Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на территории детского сада обустраивают игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и автостоянки.

В детском саду обустроят групповые помещения, физкультурный и музыкальный залы, а также кабинет для развивающих занятий, медпункт и пищеблок. Здание будет доступно для инвалидов.

На площадке трудятся 86 рабочих и спецтехника. Подрядчик завершает фасадны работы и монтаж коммуникаций, а также отделку помещений и укладку плитки. Общая готовность объекта превысила 78%.

Учреждение построили по госпрограмме Подмосковья за счет бюджетных средств.