Новый детский сад на улице Борисова в Лобне откроют в сентябре

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Строительство нового дошкольного учреждения на улице Борисова в Лобне приближается к завершению. Ход работ проконтролировала глава муниципалитета Анна Кротова.

Анна Владимировна сообщила, что подрядная организация приступила к уборке внутренних помещений. Для этого также используют поломоечную машину. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. В ближайшие дни рабочие уложат второй слой резинового покрытия на детских площадках.

Кроме того, рядом с детским садом активно обустраивается парковка, которая будет доступна как для родителей воспитанников, так и для жителей соседних многоэтажек. Для повышения безопасности во дворе многоквартирного дома планируется установить искусственные дорожные неровности.

Новый детский сад готовится принять первых воспитанников уже 2 сентября, что станет важным событием для всей местной общины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

Банкир спермы. Дети Дурова — сотня наследников или неприкрытая реклама?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте