Новый детский сад на улице Борисова в Лобне откроют в сентябре

Строительство нового дошкольного учреждения на улице Борисова в Лобне приближается к завершению. Ход работ проконтролировала глава муниципалитета Анна Кротова.

Анна Владимировна сообщила, что подрядная организация приступила к уборке внутренних помещений. Для этого также используют поломоечную машину. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству. В ближайшие дни рабочие уложат второй слой резинового покрытия на детских площадках.

Кроме того, рядом с детским садом активно обустраивается парковка, которая будет доступна как для родителей воспитанников, так и для жителей соседних многоэтажек. Для повышения безопасности во дворе многоквартирного дома планируется установить искусственные дорожные неровности.

Новый детский сад готовится принять первых воспитанников уже 2 сентября, что станет важным событием для всей местной общины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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