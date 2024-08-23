Новый детский сад откроют в Щелкове в этом году

Глава городского округа Андрей Булгаков проверил работу подрядчика, который строит новый детский сад на Школьной улице. По словам градоначальника, объект сдадут в этом году. Исполнитель идет с опережением графика.

«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

В детском саду разместятся девять групп — по три на каждом этаже, а также медицинский пункт, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок, административные и технические помещения, групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы.

У каждой группы будет своя игровая площадка на территории учреждения. Помимо этого, для детей построят спортивную площадку с резиновым, противоударным покрытием. Подрядчик также установит игровые элементы, а для родителей — автомобильную парковку перед главным входом в дошкольное учреждение.

Общая площадь объекта — около четырех тысяч квадратных метров.

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