Новый детский сад на 85 мест открыли в поселке Развилка Ленинского округа

В жилом комплексе «Миловидное» в Ленинском городском округе открыли новый детский сад на 85 малышей. Это третье дошкольное учреждение, построенное в муниципалитете с начала текущего года.

Как рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов, в муниципалитете активно работают над расширением сети детских садов, чтобы обеспечить доступность дошкольного образования для всех малышей.

«В феврале открыли новый детский сад на 325 мест в микрорайоне Боброво, в День знаний — на 310 мест в Ермолино, сейчас — на 85 мест в поселке Развилка. До конца года завершим строительство еще трех садиков: в „Южной Битце“, в „Зеленых Аллеях“ и в ЖК „Новое Видное“», — отметил Станислав Каторов.

Детский сад в ЖК «Миловидное» стал девятым дошкольным учреждением в Развилке. Он также вошел в состав образовательного комплекса Развилковской школы с углубленным изучением отдельных предметов. Учреждение уже начали посещать свыше 20 малышей от трех до семи лет.

В управлении образования администрации Ленинского округа отметили, что сад оснастили новейшим оборудованием: там есть универсальный зал для музыки и физической культуры, все группы снабдили необходимой мебелью и техникой.

«На территории учреждения построили современные игровые площадки, теневые навесы и спортивные зоны. Штат детского сада укомплектовали воспитателями и младшими воспитателями», — добавили сотрудники администрации.