Новый детский сад на 380 мест открыли в селе Лайково Одинцовского округа

У жителей Лайкова появилось новое современное пространство, где дети смогут проводить время, заниматься, играть и общаться со сверстниками. Первых воспитанников, их родителей и сотрудников учреждения поздравили с началом работы нового дошкольного учреждения.

Детский сад рассчитан на 16 групп для детей от одного года до семи лет и вошел в состав школы «Горки-10». Первые три группы уже укомплектованы — их посещают 75 воспитанников.

Для малышей оборудовали игровые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, учебные кабинеты. В каждой группе установлены проектор и экран, а в 12 помещениях дополнительно есть ноутбуки. Для занятий и развития детей предусмотрены кабинеты логопеда и психолога. На первом этаже разместили пищеблок полного цикла, состоящий из восьми цехов. Здесь же находятся медицинский кабинет с изолятором и прачечная.

Благоустроили и территорию рядом с детским садом. Для воспитанников оборудовали 16 игровых площадок с навесами, а также спортивную зону с баскетбольными кольцами.