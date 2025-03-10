Новый детский сад на 350 мест построят в Химках

Современный детский сад в этом году откроется в деревне Юрлово. Он будет рассчитан на 350 воспитанников.

Образовательное учреждение будет относиться к школе № 19. Одновременно учиться в нем смогут 14 групп дошколят. Ход строительных работ находится на контроле муниципальных депутатов.

Внутри специалисты оборудуют просторные групповые классы, спортивный зал и кабинеты профессиональных психолога и логопеда, оснащенные современной мебелью и техникой. Кроме того, на территории вокруг детского сада обустроят прогулочные тропы и площадки для занятий физической культурой.

«Проект является частью комплексной работы по созданию современных и безопасных условий для развития наших детей. Я убежден, что новый детский сад станет важным элементом образовательной инфраструктуры округа», — отметил председатель совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Новое учреждение дошкольного образования увеличит количество мест для детей детсадовского возраста и вакансий для педагогов и воспитателей.