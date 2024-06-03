Сегодня 19:58 Новый детский сад на 320 мест откроется в Мытищах 1 сентября Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Новое дошкольное учреждение появится в Мытищах на месте старого детского сада «Радуга». Оно будет рассчитано на 320 мест.
Рабочие уже завершили кладку, кровельные работы и внутренний водосток. Сейчас занимаются внутренней отделкой помещения, подключением инженерных коммуникаций и благоустройством территории. Скоро здесь появятся игровые площадки и веранды. Новое здание будет вмещать в себя 320 детей.
Детский сад планируют открыть 1 сентября 2024 года.
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