Новый детский сад на 300 мест построят в поселке Голубое в Солнечногорске

Новый детский сад на 300 мест построят в поселке Голубое под Солнечногорском. Открытие дошкольного учреждения запланировано на 2027 год.

Подрядчик, который проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию и займется строительством, уже определен. Контракт заключили с «Новая строительная компания ВСК». Кроме того, подрядчик поставит все необходимое оборудование.

Детский сад будет рассчитан на 12 групп, включая ясельную. В здании общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров разместятся залы для музыки и физкультуры, помещения для творчества, медицинский и методический кабинеты, кабинет логопеда, пищеблок, пост охраны и колясочная.

На территории появятся детские площадки с теневыми навесами для каждой группы, малые архитектурные формы. Кроме того, будет проведено благоустройство, освещение и озеленение.

«Этот садик строится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы и нацпроекта „Молодежь и дети“, а значит — с соблюдением всех стандартов качества и комфорта для наших малышей», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».