Новый детский сад на 260 мест построят в Одинцовском округе в 2027 году

В деревне Солманово Одинцовского округа идет строительство нового детского сада. Здание будет трехэтажным и сможет принять 260 детей — внутри оборудуют все необходимое для комфортного и разностороннего развития малышей.

В детском саду обустроят просторные игровые и развивающие помещения, специализированные залы для занятий, полноценный медицинский блок, а также зоны отдыха. Учреждение станет частью масштабного образовательного кластера, который призван обеспечить растущий район всей необходимой социальной инфраструктурой.

Помимо этого учреждения здесь планируют построить еще один садик и современную школу, рассчитанную на 1100 учеников. График реализации проекта уже утвержден: открытие первого детского сада запланировано на 2027 год, строительство второго — на 2028, а возведение школы — на 2031 год.

Вблизи образовательных учреждений появятся дополнительные общественные пространства: спортивный стадион, игровые площадки для малышей и спортивные зоны для ребят постарше.