Новый детский сад на 250 мест открыли в Подольске

Детский сад для маленьких жителей Центрального микрорайона открылся на улице Вокзальной в Подольске. Учреждение рассчитано на 250 воспитанников от полутора до семи лет.

Здание, построенное по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Строительство объектов социальной инфраструктуры», соответствует всем современным требованиям и нормам безопасности.

В детском саду есть помещения для сна и занятий в группах, класс детского творчества, музыкальный и спортивный залы. Заниматься с малышами будут педагоги высокой квалификации.

Дошкольное учреждение окружено благоустроенной территорией с зелеными насаждениями. На ней установлены веранды, а также конструкции для игр и занятий спортом.

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