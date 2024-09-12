Детский сад на 250 мест в Подольске откроют после проверки Роспотребнадзора

Роспотребнадзор начал проверку нового детского сада на 250 мест на Вокзальной улице в Подольске. После того как ведомство подтвердит соответствие санитарным нормам, дошкольное учреждение откроют.

«Готовим к открытию детский сад на улице Вокзальной. Проверка дошкольного учреждения Роспотребнадзором — в процессе. Для нас и родителей важно, чтобы все санитарные нормы были соблюдены», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее власти округа решили сложную задачу и вынесли сети теплоснабжения за территорию детского сада. Для этого потребовалось время, чтобы смонтировать дополнительный трубопровод, затем восстановить тротуар и парковку. Такая мера обезопасит детей.

В новом детском саду будут работать 12 групп. Дети уже набраны. Педагоги готовят помещения для воспитанников.

Отметим, объект строили по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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