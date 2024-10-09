Новый детский сад на 245 мест появится в Одинцове в 2026 году

В ЖК «Союзный» в Одинцовском округе строят современный детский сад. Он появится на месте снесенного барака на Верхне-Пролетарской улице.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями заложил капсулу времени в основание будущего детского сада. Планируется, что учреждение откроют в июле 2026 года.

Создание комфортной и уютной обстановки для малышей и воспитателей — главная цель проекта. Детский сад должен стать по-настоящему вторым домом, где дети будут чувствовать себя счастливыми.

Учреждение будет иметь три этажа. В нем оборудуют групповые и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, а также медицинские помещения.

Общая площадь здания составит более 3,8 тысячи квадратных метров. Детский сад будет бесплатным для всех жителей микрорайона.

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