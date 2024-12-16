Новый детский сад на 225 мест в Балашихе откроется в конце декабря

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин, заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Павел Вечтомов и представители застройщика проверили готовность детского сада на 225 мест в микрорайоне Новое Павлино. Они осмотрели групповые помещения, пищеблок, а также актовый и спортивные залы.

«Строительство этого детского сада шло с опережением сроков. Мы здесь уже не в первый раз. Всегда приятно посмотреть на организацию работ. Сегодня мы видим заключительный этап — садик уже готовится к приему детей», — отметил Тарас Ефимов.

Учреждение дошкольного образования уже сдано. Торжественное открытие запланировано на конец декабря. Затем трехэтажное здание площадью более 3500 квадратных метров перейдет в управление школы № 12.

Депутат Мособлдумы также осмотрел детский сад на 205 мест в микрорайоне Новое Павлино. Открытие учреждения дошкольного образования рядом с домами № 3 и № 5 на улице Романычева запланировано на 2026 год. В настоящее время здесь идут монолитные работы. На объекте трудятся порядка 30 человек.

Два дошкольных учреждения возводит застройщик ГК «Самолет» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.