Новый детский сад на 220 мест построят в поселке ВНИИСОК к 2027 году

Строительство нового детского сада, расположенного в поселке ВНИИСОК, завершат уже к 2027 году. Сейчас ведется подготовка конкурсной документации, что свидетельствует о скором начале реализации проекта.

Новый детский сад будет оснащен всем необходимым для полноценного развития и обучения детей дошкольного возраста. Например, в каждой из 10 групп, на которые будет разделен детский сад, предусмотрена комфортная спальня, уютный буфет для приема пищи и просторная игровая комната, где дети смогут весело проводить время, развивая свои творческие способности и фантазию.

Помимо групповых помещений, в здании будут располагаться физкультурный и музыкальный залы, где дети смогут заниматься спортом, развивать координацию и музыкальный слух.

Особое внимание уделят безопасности и комфорту детей — на территории детского сада будут оборудованы современные игровые и спортивные площадки, где дети смогут активно проводить время, развивая свои физические способности и координацию. Площадки будут оборудованы теневыми навесами, которые защитят воспитанников от палящего солнца, и малыми архитектурными формами, которые сделают их еще более интересными и привлекательными.

Также на территории детского сада проведут озеленение, высадят деревья и кустарники, создавая комфортную и приятную атмосферу для детей и сотрудников. Обустройство проездов и тротуаров обеспечит удобство и безопасность движения как для детей, так и для родителей.

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