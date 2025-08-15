Новый детский сад на 200 мест откроется в Мытищах осенью

На улице 2-я Крестьянская в Мытищах завершилось строительство детского сада на 200 мест. Он откроет свои двери для воспитанников уже 1 сентября, сообщили в Минстройкомплекса МО.

В двухэтажном здании разместят девять групп от 1,5 до семи лет, включая ясли на 20 ребят. В корпусе для детей оборудовали музыкальный и физкультурный залы, медблок, кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок полного цикла.

Сейчас внутри здания проходит сборка мебели и установка оборудования. Также рабочие обустраивают игровые площадки на территории: монтируют игровые комплексы, качели, горки и другие элементы для активности.

В ведомстве отметили, что название центра выбирали коллективно — с помощью опроса в соцсетях. Победил символичный вариант — «Островок», который подчеркивает атмосферу уюта, радости и спокойствия для детей.

Проект реализуется по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.