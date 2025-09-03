Новый детский сад на 185 мест открыли в микрорайоне «Подлипки-город» в Коломне

Новый детский сад «Синички» построили с учетом современных требований и стандартов. Здесь будут применять концепцию воспитания, построенную вокруг традиций русских народных ремесел.

Площадь здания — 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместили восемь дошкольных групп. Посещать детский сад смогут 185 малышей.

«Я уверен, что этот садик станет для своих воспитанников вторым домом — безопасным, уютным и современным. И название ему выбрали самое подходящее, ведь в славянской культуре синицы считались защитницами дома, символом добра, благополучия и счастья. Любовь к своей Родине, к традициям и культуре родной страны всегда начинается с малого», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Каждую группу оформили в стиле гжели, городецкой росписи, павловопосадских платков, хохломы, богородской и дивеевской игрушки, а также символа русской культуры — матрешки. Интерьер познакомит ребят с русской культурой.