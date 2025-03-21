Новый детский сад на 185 мест откроют в Коломне в августе 2025 года

В городском округе Коломна в микрорайоне «Подлипки-город» построили новый детский сад, который вместит 185 ребят в возрасте от двух до семи лет. Заведение примет малышей в августе 2025 года.

В здании учреждения общей площадью 3500 квадратных метров обустроили восемь групп, игровые комнаты, зоны для кружков, спальни, пищеблок и прачечную. На прилегающей к садику территории разместили современные детские игровые и спортивные площадки.

Сейчас учреждение готовится к приему маленьких воспитанников. Управление образования администрации Коломны собирает информацию от родителей, чьи малыши пойдут в новый детский сад. Опрос для зачисления ребенка можно пройти по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них возведут в Люберцах.