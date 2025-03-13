13 марта 2025 13:18 Новый детский сад на 170 мест открыли в Богородском округе 0 0 0 Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа Подмосковье

Детские сады

Богородский

Новый детский сад появился в микрорайоне Истомкино, в Ногинске. Трехэтажное здание рассчитано на 170 мест, в нем предусмотрено девять групп, а также группы дополнительного образования, спортивный и музыкальный залы.

Богородский округ в последнее годы активно сдает в эксплуатацию новые объекты образования. Все это стало возможным благодаря поддержке президента России и губернатора Московской области, а также благоприятному инвестиционному климату, созданному в округе. По результатам работы в прошлом году Богородский округ получил премию «Прорыв года» в номинации «Жилье и городская среда». Данное направление гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Ведь это не только современные, комфортабельные жилые дома, но и окружающая инфраструктура, которая и делает жизнь в муниципалитете полноценной. Сюда, в том числе, входят и объекты здравоохранения, и образовательные учреждения.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Глава Богородского округа Игорь Сухин поблагодарил руководителя компании «СЗ Галакс+» Дмитрия Яковлева за оказанную помощь. В рамках инвестиционного контракта осуществлено строительство жилого комплекса «Истомкино», а также детского сада. «Приятно осознавать, что социально ответственные инвесторы готовы поддерживать наши инициативы, слышать мнение жителей. Строят, помимо жилья, детсады, оборудуют спортивные и игровые площадки, облагораживают территорию», — отметил глава Игорь Сухин. Трехэтажное здание рассчитано на 170 мест, предусмотрено девять групп, из которых две — для 30 детей раннего дошкольного возраста.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа 1/2 Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа 2/2

Группы оснащены всем необходимым оборудованием для создания и поддержания определенного микроклимата. Также имеются спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, пять кабинетов для дополнительного образования, кабинеты психолога и учителя-логопеда. Территория благоустроена для прогулок и активных игр. Для каждой возрастной группы есть павильоны и игровые малые формы. Оборудована спортивная площадка. Здание и прилегающая территория находятся под круглосуточным видеонаблюдением системы «Безопасный регион». Вход осуществляется по карточкам. Детский сад войдет в состав Центра образования № 8. В настоящее время уже 95 детей посещают четыре группы, укомплектованные педагогами. В рамках основного комплектования к 1 сентября направят еще 75 детей.