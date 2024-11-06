Новый детский сад на 170 мест откроют в поселке Андреевка к концу года

Строительство детского сада в поселке Андреевка под Солнечногорском проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. В здании завершили отделочные работы и расставили мебель. Сдать объект в эксплуатацию планируют уже в этом году.

Учреждение рассчитано на девять групп, включая подготовительную, и сможет принять 170 детей. После завершения строительства детский сад планируется передать в муниципальную собственность, что поможет решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях поселка Андреевка.

Здание в три этажа займет площадь около трех тысяч квадратных метров. Внутри разместились просторные игровые и спальни, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача, помещения для кружков, административные и технические зоны. На прилегающей территории предусмотрены теневые навесы, игровые и спортивные комплексы, а также парковочные места для родителей.

Также в 2024 году в Солнечногорске появился новый детский сад в микрорайоне Рекинцо-2. Его площадь пять тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 320 мест. В 2023 году открыли детский сад на 105 мест в деревне Голубое. Как сообщил глава Солнечногорска Константин Михальков, в деревне Голубое планируют построить еще один детский сад.

«Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в Министерстве образования области. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен», — отметил Михальков.

Кроме того, в этом году в деревне Голубое открылась самая большая и современная школа Солнечногорска на 1375 мест, построенная в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и национального проекта «Образование».

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