Новый детский сад достроят в микрорайоне Новая Рига в Красногорске осенью

Детский сад в микрорайоне Новая Рига в Красногорске планируют открыть в конце сентября. Посещать его смогут 230 малышей.

Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков вместе с мамами дошколят побывал на стройплощадке. Площадь здания детсада почти 3,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят 10 групп, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, кабинеты для кружков и логопеда.

Застройщик обещает сдать детский сад уже в конце сентября. Сейчас на объекте в две смены трудятся 50 человек. Завершены монолитные работы, по периметру здания проложены все инженерные сети. Рабочие приступили к установке окон и панелей фасада.

Кроме детского сада, в микрорайоне строят еще один социально значимый объект — поликлинику. Это будет двухэтажное здание, рассчитанное на 150 посещений в смену. Работать в поликлинике будут два отделения — взрослое и детское.

«Сейчас на объекте работает 29 человек. Ведутся монолитные работы. Полностью выполнены работы по отрывке котлована, залита фундаментная плита. Сейчас ведется армирование вертикальных конструкций цокольной части, подземной части и также бетонирование вертикальных конструкций подземной части», — рассказал руководитель строительного объекта ЖК «Новая Рига» Вячеслав Мухин.

Откроется медучреждение летом 2025 года.

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