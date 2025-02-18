Новый детский сад «Чебурашка» откроют в Домодедове в конце февраля

Около 250 детей придут в новое дошкольное учреждение в жилом комплексе «Домодедово парк». Все внутренние работы уже завершены, воспитатели готовятся к встрече своих будущих подопечных.

Работы у сотрудников детского сада еще очень много — идут беседы с родителями, ведется прием документов, комплектуются группы. Глава округа Евгения Хрусталева оценила готовность здания, а заодно познакомилась с родителями воспитанников.

«Дошкольное образование предполагает всестороннее развитие детей и хорошую подготовку к школе. Уверена, созданные в „Чебурашке“ условия будут этому только способствовать», — отметила Евгения Хрусталева.

Группы в новом детском саду будут с необычными названиями: «Малинка», «Брусничка», «Черничка». «Вызывают улыбку и приятные впечатления. Мы прошли много студий и кружков. Ребенку все понравится», — поделилась мать будущей воспитанницы детского сада Светлана Назарова.

В «Чебурашке» действительно много интересного — хореографический кабинет, спортивный зал с тренажерами, сенсорная комната, класс математики и логики и даже своя собственная лаборатория чудес. Дети будут учиться, всесторонне развиваться и готовиться к школе.