Новый детский сад «Чебурашка» откроют в Домодедове в конце февраля

Около 250 детей придут в новое дошкольное учреждение в жилом комплексе «Домодедово парк». Все внутренние работы уже завершены, воспитатели готовятся к встрече своих будущих подопечных.
Работы у сотрудников детского сада еще очень много — идут беседы с родителями, ведется прием документов, комплектуются группы. Глава округа Евгения Хрусталева оценила готовность здания, а заодно познакомилась с родителями воспитанников.
«Дошкольное образование предполагает всестороннее развитие детей и хорошую подготовку к школе. Уверена, созданные в „Чебурашке“ условия будут этому только способствовать», — отметила Евгения Хрусталева.
Группы в новом детском саду будут с необычными названиями: «Малинка», «Брусничка», «Черничка». «Вызывают улыбку и приятные впечатления. Мы прошли много студий и кружков. Ребенку все понравится», — поделилась мать будущей воспитанницы детского сада Светлана Назарова.
В «Чебурашке» действительно много интересного — хореографический кабинет, спортивный зал с тренажерами, сенсорная комната, класс математики и логики и даже своя собственная лаборатория чудес. Дети будут учиться, всесторонне развиваться и готовиться к школе.
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
«Переговоры нас не касаются». Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО
Акция помощи бойцам СВО «Доброе дело — нашим Защитникам» завершилась в Лобне
Девушка провалилась в колодец в Зеленограде
Студенты ВГИК пожаловались на сбор биометрии в вузе. Ректор захотел ответить нецензурно
Квадрокоптер передали из Ленинского округа в Кантемировскую дивизию
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте