Новый детский городок установили на улице Калинина в Ликино-Дулеве

На месте старой детской площадки на улице Калинина в Ликино-Дулеве обустроили новую игровую зону. Ее установил Ликинский автобусный завод по инвестпрограмме «Новый социальный вектор».

На новой площадке уложили прорезиненное покрытие, смонтировали горки, качели, песочницу и игровой комплекс в виде автобуса с удобными лавочками. К торжественному открытию детского городка подготовили музыкальную программу.

«С 2022 года мы уже заменили оконные блоки, поставили площадку в школе № 5. Сейчас реализуется программа по ремонту туалетов в этой школе. В этом году профинансировано и, думаю, будет реализована установка ультрафильтрации для бассейна „Дивный“. В работе у нас хоккейная спортивная площадка для стадиона „Феникс“», — рассказал гендиректор завода ЛиАЗ Сергей Греков.

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