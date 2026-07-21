Новый детский гематолог начала прием в Одинцовской областной больнице

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская областная больница пополнила команду специалистов новым врачом-педиатром-гематологом Викторией Лыспак. Специалист начала консультировать детей с заболеваниями крови и кроветворной системы, используя опыт работы в педиатрии и детской гематологии более шести лет.

Виктория Лыспак получила образование в Сибирском государственном медицинском университете Минздрава России, который окончила в 2018 году по специальности «Лечебное дело». Обучение в ординатуре завершилось получением специальности врача-педиатра.

В 2022 году Виктория прошла переподготовку по гематологии в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика Павлова Минздрава России. Дополнительную квалификацию врач получила в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Компетенции детского гематолога включают диагностику, лечение и профилактику различных заболеваний крови. Специалист занимается помощью пациентам с анемиями, нарушениями свертываемости крови, наследственными и приобретенными патологиями.

Прием пациентов проходит по адресу: город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 495 599-44-87.