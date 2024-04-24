Новый дефибриллятор поступил в больницу Солнечногорска | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 12:14 Новый дефибриллятор поступил в больницу Солнечногорска Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Новый портативный дефибриллятор поступил в отделение реабилитации Солнечногорской областной больницы. Заряда данного оборудования хватает на 140 разрядов. Использовать его можно при оказании помощи как взрослым пациентам, так и детям.

По словам старшей медсестры отделения реабилитации Натальи Фроловой, дефибриллятор весит всего 2,5 килограмма, пользоваться им легко и удобно.

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Если у пациента нет сердечно-легочной деятельности, он не дышит, медсестры должны первым делом вызвать лечащего врача и бригаду реанимации. В ожидании реаниматологов необходимо начать массаж сердца и использовать дефибриллятор.

У аппарата три алгоритма действия. Он сам подсказывает дальнейшие шаги с помощью светящегося табло и звуковых команд. В комплекте к нему идут специальные электроды, которые размещаются на теле пациента.

Аппарат закуплен по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».

«При поддержке регионального правительства продолжаем оснащать медицинские учреждения муниципалитета современным оборудованием. Отмечу, что благодаря современной аппаратуре возрастает качество диагностики, лечения и наблюдения за пациентами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

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