Новый дефибриллятор поступил в больницу Солнечногорска | 360°

24 апреля 2024, 12:14
Новый дефибриллятор поступил в больницу Солнечногорска
Новый портативный дефибриллятор поступил в отделение реабилитации Солнечногорской областной больницы. Заряда данного оборудования хватает на 140 разрядов. Использовать его можно при оказании помощи как взрослым пациентам, так и детям.
По словам старшей медсестры отделения реабилитации Натальи Фроловой, дефибриллятор весит всего 2,5 килограмма, пользоваться им легко и удобно.
Реклама
Если у пациента нет сердечно-легочной деятельности, он не дышит, медсестры должны первым делом вызвать лечащего врача и бригаду реанимации. В ожидании реаниматологов необходимо начать массаж сердца и использовать дефибриллятор.
У аппарата три алгоритма действия. Он сам подсказывает дальнейшие шаги с помощью светящегося табло и звуковых команд. В комплекте к нему идут специальные электроды, которые размещаются на теле пациента.
Аппарат закуплен по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья».
«При поддержке регионального правительства продолжаем оснащать медицинские учреждения муниципалитета современным оборудованием. Отмечу, что благодаря современной аппаратуре возрастает качество диагностики, лечения и наблюдения за пациентами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Здравоохранение
Больницы
Солнечногорск
Реклама
Реклама