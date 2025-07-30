Новый чат-бот по капремонту многоэтажек запустили в Подмосковье

Фонд капремонта Подмосковья запустил новый чат-бот . Он позволяет жителям многоэтажек быстро получать актуальную информацию о проведении строительных работ в их домах, сообщили в МинЖКХ МО.

Сервис работает круглосуточно. Он умеет предоставлять актуальные сроки проведения капремонта, виды выполняемых работ, данные о заказчике и подрядчике и гарантийные обязательства. Также с помощью него можно направить сообщение в Фонд.

Чат-бот уже начали активно использовать в Подольске. Для использования нужно перейти по ссылке и начать диалог. Диалог можно закрепить, чтобы он не потерялся среди других сообщений.