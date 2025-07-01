Новый бордюрный камень установят в парке Электрогорска

В городском парке Электрогорска полным ходом продолжается масштабное благоустройство, направленное на создание современного общественного пространства для жителей всех возрастов. В настоящее время основные усилия сосредоточены на тропиночной сети парка.

Специалисты готовят основание под укладку нового асфальтового покрытия, а также устанавливают бордюрный камень.

«Сейчас работы в самом разгаре — специалисты готовят часть тропиночной сети под укладку нового асфальтового покрытия, устанавливают бордюрный камень. Это важный этап, который позволит уже в ближайшем будущем сделать прогулочные дорожки удобными, ровными и долговечными», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

По словам рабочих, обновление тропиночной сети парка не только улучшит его внешний вид, но и создаст более комфортные условия для различных видов активности. Завершение работ по благоустройству парка запланировано на конец июля.