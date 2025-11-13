Новый больничный пищеблок открыли в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевской больнице на проезде Горячевой открыли новый пищеблок, который отвечает всем современным стандартам по приготовлению пищи для пациентов. Он рассчитан на обслуживание до 600 пациентов в день и будет обеспечивать питанием больных всех филиалов города.

В горячем цехе установлены пищеварочные котлы объемом по 250 литров, что позволяет одновременно готовить до 800 порций первых и третьих блюд.

«Ранее пищеблок располагался на улице Брышникова, но время берет свое. Новый комплекс стал достойной заменой: его общая площадь составляет 554 квадратных метра, предусмотрены цех первичной обработки, мясной и рыбный цеха, а также холодный и горячий цеха», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Такое оснащение обеспечивает стабильное качество, соблюдение санитарных норм и разнообразие меню для пациентов.