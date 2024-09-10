Новый бизнес-центр в Химках создаст около 200 рабочих мест

Строительство бизнес-центра завершилось в микрорайоне Подрезково в Химках. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Главгосстройнадзора Московской области.

Проект реализовали при поддержке Центра содействия строительству. Новый трехэтажный бизнес-центр стал частью складского комплекса, создающего дополнительные возможности для бизнеса в регионе.

Так, он отличается удобной транспортной доступностью и находится рядом с жилыми районами и остановками. Первый этаж выполнен в свободной планировке, а второй и третий — в формате «опен-спейс».

Отмечается, что новый бизнес-центр привлек инвестиции на сумму около 46 миллионов рублей. Теперь он создаст в округе около 200 рабочих мест.

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