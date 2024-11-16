Новый бассейн в Ступине откроется в 2024 году

Фото: Телеканал «360»

Строительная готовность нового бассейна в Ступине превысила 98%. Объект должны открыть до конца 2024 года.

Глава округа Сергей Мужальских проверил ход строительства баассейна.

«Остается небольшая часть отделочных работ. Сейчас единственный момент — все силы брошены на укладку паркета», — рассказал инженер технического надзора Артем Протопопов.

На объекте трудятся 70 человек. Они продолжают укладывать паркет в трех залах, панели и плитку в обеих чашах. Рабочие вскоре завершат асфальтирование и обустройство брусчатых дорожек. Подрядчик также установит освещение и камеры видеонаблюдения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте