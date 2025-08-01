Новый бассейн обустроят в одном из детских садов Богородского округа

В детском саду Центра образования № 35 в селе Кудиново Богородского округа идет активная работа по созданию нового бассейна. Завершены все основные строительные этапы, включая общестроительные работы и черновую отделку, а также обустройство наружных коммуникаций.

На текущий момент активно укладывают линолеум, красят стены и устанавливают сантехнические и электрические приборы. Параллельно происходит сборка мебели для пищеблока, а также благоустройство территории детского сада. В проекте задействовано 78 специалистов, и общая готовность объекта составляет 73%.

В связи с небольшим отставанием от графика подрядчик увеличил количество работников и ускорил темпы выполнения задач. Особенно интересует местных жителей полная реконструкция бассейна, который будет функционировать после завершения капитального ремонта. Черновые работы уже выполнены, идет монтаж нового оборудования, что обещает создать комфортные условия для детей.