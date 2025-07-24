Новый автомобиль получила Добровольная народная дружина Лобни

Машина марки ГАЗ «Соболь» поступила в распоряжение добровольной народной дружины Лобни. Транспортное средство передали из Главного управления региональной безопасности Московской области.

Участники добровольной народной дружины городского округа вместе с сотрудниками силовых структур регулярно проводят рейды в местах массового скопления людей. Они также патрулируют город, обеспечивая безопасность жителей.

Глава Лобни Анна Кротова отметила, что новый автомобиль позволит дружинникам повысить свою мобильность и эффективность работы, расширив охват патрулируемых территорий.

«Это еще один важный шаг к развитию и укреплению добровольной народной дружины Лобни», — сказала руководитель муниципалитета.

Присоединиться к Народной дружине в Лобне, внести свой вклад в поддержание порядка и оказать помощь правоохранительным органам могут все желающие жители городского округа.