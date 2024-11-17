Новый автомобиль передали станции скорой помощи в Волоколамске

На станцию скорой медицинской помощи в Волоколамске поступил новый специализированный автомобиль. Он оснащен всем необходимым для оказания экстренной помощи.

В его арсенале находятся дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ и электрокардиографы с возможностью дистанционной расшифровки. Также в машине предусмотрены термоодеяла и комплекты для оказания первой помощи, что делает ее незаменимым инструментом для медиков.

Бригада скорой помощи, работающая на новом автомобиле, уже выполнила первые рейсы к пациентам и отметила высокую степень оснащённости машины. Опытные специалисты, работающие в команде, уверены, что новая техника поможет им оперативнее реагировать на вызовы и оказывать качественную помощь.

Старший фельдшер Оксана Бочанова, которая имеет 28 лет опыта работы на скорой помощи, и водитель Андрей Козлов, проработавший на Волоколамской подстанции скорой помощи восемь лет, уверены в том, что новый автомобиль сделает их работу еще более эффективной.

Волоколамский округ продолжает инвестировать в развитие медицинской инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей качественной и своевременной помощью в экстренных ситуациях.

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