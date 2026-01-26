Новый автоматизированный склад запустят в деревне Валищево к 2027 году

Склад общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров построят в деревне Валищево под Подольском. Он предназначен для хранения товаров промышленного и бытового назначения. Запустить проект планируют в 2027 году.

Строительство ведут под контролем специалистов регионального стройнадзора. Комсплекс будет состоять из основного одноэтажного здания разделенного на три блока и административной пристройки с техническими помещениями.

«Согласно проектной документации, внутри каждого блока устанавливаются высокотехнологичные системы стеллажей высотой до 11,5 метра, рассчитанные на размещение большого количества груза общим весом более десяти тысяч тонн», — пояснили в ведомстве.

Административную зону оснастят современными рабочими кабинетами. Погрузку и разгрузку автоматизируют и будут осуществлять с применением спецтехники.

Одним из преимуществ проекта станет его высокая доступность из-за близости крупных транспортных магистралей и развитой дорожной сети.

Проект окажет заметное влияние на развитие инфраструктуры Подмосковья и создаст новые рабочие места. Его планируют реализовать досрочно уже в августе 2027 года.