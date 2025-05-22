Новый автобусный павильон установили на Пролетарской улице в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный на улице Пролетарская, напротив здания администрации, установлен современный автобусный павильон. Это первый шаг в реализации масштабной программы по обновлению остановочной инфраструктуры в городском округе Балашиха, направленной на повышение комфорта жителей.

Новые остановочные комплексы скоро появятся в микрорайонах Заря, Ольгино и Саввино, а также на улицах Заречная, Главная и Шестая. Проект охватывает ключевые точки города, чтобы обеспечить удобство для пассажиров общественного транспорта.

«Мы планомерно обновляем остановочные павильоны по всему городу, уделяя приоритетное внимание наиболее востребованным и социально значимым местам», — отметил руководитель управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Ян Вергун.

Работы выполняются в рамках муниципального контракта, а в ближайшее время современные павильоны появятся и в других районах города. Эти изменения сделают ожидание транспорта более комфортным и безопасным, улучшая качество городской среды для жителей Балашихи.