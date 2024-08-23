Новый автобусный маршрут запустят до лицея «Авиатика» в Лобне ко 2 сентября

Инженерно-технический лицей «Авиатика» откроют в городском округе Лобня 2 сентября. Рядом с образовательным учреждением обустроят остановку нового маршрута № 17. По нему пойдут восемь автобусов.

Сейчас рабочие заканчивают строить дорогу к лицею «Авиатика». Также там обустроят остановку для автобусов.

Транспорт пойдет в прямом и обратном направлении через лицей по схеме: «Дворец спорта — Авиатика — Дворец спорта».

Прямое направление от остановки «Дворец спорта»: микрорайон Катюшки — Авиатика — улица Борисова — улица Авиационная — улица Дружбы — улица Победы — улица Мирная — остановка «Дворец спорта».

Обратное направление: остановка «Дворец спорта» — улица Мирная — улица Победы — улица Дружбы — улица Авиационная — улица Борисова — Авиатика — микрорайон Катюшки — остановка «Дворец спорта».

Автобусы № 2, № 4 и № 9 также будут подъезжать к учреждению.

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