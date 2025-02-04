Новый автобусный маршрут запустили в Лобне

Общественный транспорт начал курсировать между двумя станциями МЦД — № 321к «Лобня — Химки (Подрезково)». Теперь пассажиры смогут доезжать из Химок в Лобню всего за полчаса.

Новый маршрут также обеспечит комфортный проезд для работников аэропорта Шереметьево. Первый рейс от станции МЦД Лобня отправляется в 05:50, последний уходит с той же точки в 22:30.

Оплатить проезд в автобусе можно банковскими картами, «Стрелкой» и «Тройкой». По социальным картам для жителей Подмосковья действуют льготы.

Напомним, в ближайшее время в Лобне запустят еще один автобусный маршрут — № 18. Движение по нему начнется 15 февраля.

Власти муниципалитета уделят много внимания развитию общественного транспорта — обновлению автобусного парка, повышению эффективности расписания движения и введению новых маршрутов. В 2005 году пять новых машин вышли на маршрут № 24К.