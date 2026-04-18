Новый автобусный маршрут запустили в Лобне

17 апреля в городском округе Лобня начал работу новый автобусный маршрут № 3К. Он связал микрорайон Южный, станцию МЦД «Лобня» и проезд Шадунца.

На маршруте задействовано два автобуса, которые за день совершают 43 рейса. Первый рейс от остановки «улица Мостовая» отправляется в 6:20, последний рейс от школы № 9 — в 21:10.

По сообщению Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, маршрут № 3К имеет нерегулируемый тариф. На нем действуют льготы по социальным картам только для жителей Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

В городском округе уделяется большое внимание развитию транспортной доступности. Так, 15 апреля был запущен маршрут № 7 от станции МЦД «Лобня» до микрорайона «Катюшки». С 21 апреля начнет свою работу маршрут № 6К, который соединит станцию МЦД «Лобня», площадь микрорайона Луговая и деревню Шолохово.