Новый автобусный маршрут появился на Мытищинской хорде

Дополнительную схему движения действующего автобусного маршрута № 314 запустили в Мытищах. Из поселка Пироговский до метро «Физтех» автобус едет по Мытищинской хорде, что значительно сокращает время в пути.

В схему входят остановки: поселок Пироговский, Пироговский теннисный корт, совхоз Тимирязева, станция Пирогово, ДОК, автобаза № 3, подстанция, Дмитровское шоссе, Виноградово и метро «Физтех».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что п о дополнительной схеме движения следуют четыре автобуса. Первый отправляется из поселка Пироговского в 06:30, а последний — от станции в 21:00.

На маршруте действуют льготы по социальной карте жителей Подмосковья и Москвы. Стоимость проезда составляет от 60 до 105 рублей в зависимости от дальности поездки.